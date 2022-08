Nr. 1689

Unter Beteiligung eines Polizeifahrzeugs kam es gestern Mittag in Charlottenburg-Nord zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der Polizist mit einem zivilen Wagen gegen 12.20 Uhr unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn die Goerdelerdammbrücke in Richtung Saatwinkler Damm und stieß auf der Kreuzung mit der Seestraße mit einem für ihn von rechts kommenden Pkw zusammen. Der 76-jährige Fahrer des Skoda erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizist blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden durch ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.