Nr. 1687

Heute Morgen ereignete sich in Lankwitz ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhren ein 46-jähriger Motorrollerfahrer aus der Paul-Schneider-Straße kommend sowie ein 60-jähriger Lkw-Fahrer vom Kamenzer Damm kommend gegen 8 Uhr nebeneinander in der Malteserstraße. Im weiteren Verlauf soll der Lkw gemäß Zeugenangaben von der linken in die rechte Spur gewechselt sein und dabei den Motorrollerfahrer erfasst haben. Der 46-Jährige stürzte dadurch, geriet unter den Laster und wurde von diesem überrollt. Er erlitt tödliche Verletzungen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.