Anrufer nach Enkeltricktaten festgenommen

Berlin/Polen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1686

In Hellersdorf nahmen Polizeikräfte gestern einen mutmaßlichen Betrüger auf frischer Tat fest. Der festgenommene 36-Jährige steht in dringendem Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in Form des sogenannten Enkeltricks. So soll der Mann aus einer Wohnung in Berlin seit dem 19. August 2022 drei 78, 76 und 84 Jahre alte Frauen in Polen angerufen und sich hierbei zunächst mit verstellter Stimme als Verwandte, meist als Nichte der Frauen, ausgegeben haben. Anschließend soll der Mann die Seniorinnen jeweils erneut kontaktiert und sich als Polizist ausgegeben haben. In der Rolle des Polizisten hatte er die älteren Damen jeweils vor einem Betrug durch die angebliche Nichte gewarnt, die als Teil einer Bande planen würde, die älteren Damen auszurauben und ggf. sogar zu töten. Durch die Verunsicherungen hatten die Opfer sich zur „Vermögenssicherung“ und aus Angst darauf eingelassen, Wertsachen und Bargeld aus dem Fenster zu werfen. Die Gegenstände wurden dann von Abholerinnen und Abholern eingesammelt, die von dem Kriminellen teilweise unter Angabe angeblich legaler Gründe dafür beauftragt worden waren.

Bei dem Telefonat mit der 84-Jährigen am gestrigen Tag konnte der Aufenthaltsort des 36-Jährigen ermittelt werden, so dass Kräfte der Polizei Berlin in die Wohnung eindringen und den Mann auf frischer Tat festnehmen konnten. Im Rahmen der sich anschließenden Durchsuchung konnte umfangreiches Beweismaterial wie Handys, Sim-Karten und Schmuck gefunden und sichergestellt werden. Der Festgenommene soll noch heute einem Richter des Amtsgerichts Tiergarten zwecks Erlasses eines von der Staatsanwaltschaft Berlin beantragten Haftbefehls vorgeführt werden.

Die Ermittlungen erfolgten in enger Zusammenarbeit zwischen Polizeidienststellen in Berlin und Polen, Europol und der Staatsanwaltschaft Berlin, sie dauern an.

Informationen und Präventionshinweise zum Thema Enkeltrickbetrug finden Sie auch unter https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/betrug/artikel.788562.php