Falsche Polizeibeamte festgenommen

Nr. 1685

Fahnderinnen und Fahnder der Polizei Berlin nahmen gestern Abend in der Charlottenburger Chaussee in Spandau einen 37- und einen 46-jährigen Mann sowie eine 46- und eine 32-jährige Frau fest, die im Verdacht stehen, als falsche Polizeibeamtinnen und -beamte mehrere Trickdiebstahlstaten begangen zu haben. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge sollen sich einer der Männer und eine der Frauen gestern gegen 12 Uhr in Westend als Mitarbeitende der Kriminalpolizei ausgegeben und unter dem Vorwand, dass bei ihm eingebrochen worden sei, Zutritt zur Wohnung eines 86-Jährigen in der Reichsstraße verschafft haben. Der Geschädigte gab bei seiner Befragung durch die Polizei an, von den beiden mehrfach nach Schmuck und Bargeld gefragt worden zu sein. Beim Vorzeigen eines Teils seiner Vermögenswerte seien ihm dann Bargeld im vierstelligen Bereich und eine hochwertige Armbanduhr gestohlen worden. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst, nachdem die Tatverdächtigen seine Wohnung verlassen hatten. Ein Teil der in der Wohnung des 86-Jährigen entwendeten Gegenstände konnte bei der Festnahme beschlagnahmt werden. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, sollen die vier Tatverdächtigen allein gestern in Berlin drei weitere Taten mit identischem Modus Operandi begangen haben. Ein Zusammenhang zu weiteren ähnlichen Taten in den vergangenen Wochen wird geprüft. Die mutmaßliche Diebesbande wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem zuständigen Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft wird noch heute einer der Tatverdächtigen einem Richter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.