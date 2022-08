Nr. 1684

Bei einem Wohnungsbrand gestern Mittag in Wilmersdorf kam ein Mann ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Schlangenbader Straße gegen 12 Uhr die Feuerwehr, da in einer Wohnung im fünften Obergeschoss des Hauses ein Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer und der ersten Polizeieinsatzkräfte stand auf dem Balkon der Wohnung ein Mann, der um Hilfe rief und schließlich zu Boden fiel. Nach dem vollständigen Löschen der Wohnung fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Balkon einen Mann mit schweren Brandverletzungen. Sie konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ob es sich dabei um den Mieter der Wohnung handelt, steht zu jetzigen Zeitpunkt nicht zweifelsfrei fest. Die Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Brandursache führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.