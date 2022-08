Nr. 1682

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 wurden letzte Nacht zu einem Verlagsgebäude in Kreuzberg alarmiert. Als die Beamten kurz nach 1 Uhr in der Friedrichstraße eintrafen, schilderten zwei 18- und 20-jährige Zeugen, dass sie gegen 1 Uhr, im angrenzenden Park verweilend, einen lauten Knall wahrnahmen. Bei der Nachschau sahen sie dann die gesprungene Glasfassade der Kantine des Hauses. Zum Zweck der Spurensicherung erschienen weitere Kräfte der Direktion 5 (City), die Ermittlungen dauern an.