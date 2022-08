Nr. 1681

Passanten alarmierten gestern Nachmittag die Polizei nach Moabit. Dort zeigten mehrere Personen einen Mann an, der sie gegen 16.20 Uhr in der Turmstraße und am Mathilde-Jacob-Platz beleidigt haben soll. Zunächst soll der 47-Jährige vom Fahrrad aus eine 55 Jahre alte Frau wegen ihres Kopftuches beleidigt haben. Als ein 62-jähriger Passant und zwei 34 Jahre alte Zeuginnen auf die Situation aufmerksam wurden und der Beleidigten helfen wollten, sollen auch sie von dem 47-Jährigen, zum Teil ebenfalls rassistisch, beleidigt worden sein. Einsatzkräfte überprüften den Tatverdächtigen vor Ort und sprachen ihm gegenüber einen Platzverweis aus.

Die Ermittlungen zu den angezeigten Beleidigungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts übernommen.