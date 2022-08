Nr. 1678

Heute Morgen wurde in Reinickendorf eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wollte die 73-Jährige die Fahrbahn der Markstraße in Richtung Pankower Allee kurz nach 8 Uhr überqueren und soll an der roten Fußgängerampel ins Straucheln geraten sein. Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn und wurde von einem Mercedes erfasst, dessen Fahrer von der Residenzstraße kommend die Markstraße in Richtung Reginhardstraße befuhr. Die Seniorin erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der 46-jährige Mercedesfahrer und seine 30 Jahre alte Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden am Ort bzw. in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 übernommen.