Nr. 1676

In der vergangenen Nacht wurden in Lichtenberg zwei Müllcontainer angezündet. Zivile Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 entdeckten die brennenden Tonnen, die unmittelbar vor einem Wohnhaus standen, gegen 3.40 Uhr in der Wotanstraße. Zudem sahen sie, wie zwei Personen vom Brandort flüchteten. Noch in der Nähe nahmen sie die beiden Tatverdächtigen im Alter von 15 und 17 Jahren fest. Alarmierte Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen, so dass das Feuer nicht auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Die Festgenommenen wurden einem Fachkommissariat für Branddelikte beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin überstellt, wo die weiteren, noch andauernden Ermittlungen geführt werden.