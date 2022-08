Nr. 1675

In der vergangenen Nacht brannte in Wedding ein Auto aus. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Passant im Dohnagestell Flammen an einem geparkten Pkw und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer an dem Toyota und stellten zudem etwa 50 Meter entfernt einen qualmenden Mülleimer fest. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.