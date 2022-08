Nr. 1674

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Vormittag in Buch. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 61-Jährige gegen 10.25 Uhr mit einem Auto den Pölnitzweg in Fahrtrichtung Hobrechtsfelder Chaussee und bog nach links in den Röbellweg ab. Dabei fuhr sie einen 89-jährigen Fußgänger an, der zu diesem Zeitpunkt in der dortigen Fußgängerfurt den Röbellweg überquerte. Dadurch erlitt der Mann unter anderem schwere Verletzungen an einem Arm und am Becken und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.