Nr. 1673

Polizisten nahmen vergangene Nacht einen Mann in Charlottenburg fest. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte gegen 23.30 Uhr das zerstörte Glas eines Fensters zu einem Café auf dem Gelände der Technischen Universität Berlin und einen Mann in den Gasträumen fest. Der mutmaßliche Einbrecher versuchte zu entkommen, fand jedoch keine Möglichkeit und versteckte sich. Alarmierte Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft spürten den Tatverdächtigen schließlich auf und nahmen ihn fest. Anschließend brachten sie den 41-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, wo er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt wurde, welches die weiteren Ermittlungen übernahm.