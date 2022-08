Nr. 1672

In Kreuzberg erlitt heute früh ein Motorradfahrer bei einem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache soll der 55-Jährige gegen 2.50 Uhr am Halleschen Ufer ungebremst in ein stehendes Fahrzeug gefahren sein, das bei Rot vor der Kreuzung zur Wilhelmstraße hielt. Der Motorradfahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt, er wird derzeit intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt.