Betrunken Unfall verursacht und sich schwerverletzt aus Krankenhaus entfernt

Nr. 1670

In Friedrichshain hat ein junger Mann in der vergangenen Nacht zunächst einen Unfall verursacht und ist anschließend trotz schwerer Verletzungen aus dem Krankenhaus geflüchtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen soll der 25-Jährige gegen 2.45 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs gewesen sein und in der Gärtnerstraße gegen einen geparkten Wagen geprallt sein. Nach dem Zusammenstoß soll der Mann zunächst bewusstlos gewesen, kurz vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte jedoch wieder zu sich gekommen sein. Die Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten ihn in ein Krankenhaus, wo ihm, aufgrund eines deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs, auch Blut abgenommen wurde. Zudem wurde der 25-Jährige aufgrund des dringenden Verdachts auf innere Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Gegen 5 Uhr entfernte sich der Mann jedoch aus dem Krankenhaus. Eine Überprüfung seiner Wohnanschrift verlief negativ.