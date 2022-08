Brandsatz geworfen

Nr. 1664

Wegen eines umgesetzten Brandsatzes auf dem Hof einer Liegenschaft der Polizei Berlin in Weißensee ermittelt seit der vergangenen Nacht der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge hörten gegen 23.40 Uhr mehrere Polizistinnen und Polizisten, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, einen Knall auf dem Gelände in der Berliner Allee. Herbeigerufene Einsatzkräfte der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) stellten anschließend auf dem Hof einen umgesetzten Brandsatz fest, der nach bisherigen Erkenntnissen zuvor über die Umfriedung des Geländes geworfen worden war. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Ein Einsatzwagen der Polizei, neben dem der Brandsatz auf dem Boden aufgekommen war, blieb unbeschädigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum Brandsatz selbst dauern an.