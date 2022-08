Bei Streit am Bauch verletzt

Nr.1662

Zu einem am Bauch verletzten 54-jährigen Mann alarmierten Passanten gestern Abend die Polizei nach Neukölln. Einer Frau war der Mann gegen 20.20 Uhr aufgefallen, weil sein T-Shirt blutverschmiert war. Bei der Befragung gab der Verletzte an, dass er kurz zuvor vor einem Restaurant in der Sonnenallee ohne triftigen Grund von einem unbekannten Mann in einen Streit verwickelt worden sei. Dabei habe der Tatverdächtige mit einem Messer in der Hand in Höhe seines Bauchs herumgefuchtelt, dann jedoch abrupt von ihm abgelassen und die Straßenseite gewechselt. Dass ihm bei der Auseinandersetzung eine mehrere Zentimeter lange, oberflächliche Schnittverletzung am Bauch zugefügt worden war, hatte der 54-Jährige zunächst nicht bemerkt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).