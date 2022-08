Antänzer festgenommen

Nr. 1661

In Mitte nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche „Antänzer“ auf frischer Tat fest. Gegen 23.30 Uhr bemerkte die Funkwagenbesatzung in der Ackerstraße eine Situation, in der zwei junge Männer sich einem weiteren Mann näherten, diesen teilweise umfassten und umarmten. Eine Polizistin entschied sich daraufhin, die Situation zu überprüfen und bat ihren Kollegen, anzuhalten. Eine Nachfrage ergab, dass der „angetanzte“ 19-Jährige, der in Begleitung eines 17-Jährigen war, von den beiden 18- und 22-Jährigen kurz zuvor angesprochen worden war. Diese hätten sich ihm plötzlich in der von den Polizeikräften beobachteten Form genähert und ihm unter anderem einen Schlag auf den Rücken verpasst und zeitgleich an seiner Halskette gezogen. Am Hals des 19-Jährigen waren deutliche Striemen festzustellen, das Entwenden der Kette war jedoch nicht gelungen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen. Nach Blutentnahmen in einem Polizeigewahrsam wurden sie für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert.