Nr. 1660

Bei einem Verkehrsunfall in Tegel wurde gestern Mittag eine Frau von einem Lkw überrollt und hierbei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 71-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit einem Lkw von der Veitstraße nach links in die Berliner Straße ab und erfasste eine 79-Jährige, die, an einem Rollator laufend, die Straße in Höhe der Fußgängerfurt überquerte. Die Frau wurde durch das Fahrzeug überrollt und hierbei tödlich verletzt. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Berliner Straße in Richtung Waidmannsluster Damm für vier Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.