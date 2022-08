Nr. 1659

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat in den frühen Morgenstunden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in Neukölln übernommen. Eine Anwohnerin der Friedelstraße bemerkte gegen 4.45 Uhr einen brennenden Lieferwagen im dortigen Hinterhof und alarmierte die Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das angrenzende Wohnhaus vorsorglich evakuiert. Eine halbe Stunde später, nach Beendigung der Löscharbeiten, durften alle Anwohnenden wieder in ihre Wohnungen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, verletzt wurde niemand.