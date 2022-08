Nr. 1658

In der vergangenen Nacht brannte in Tiergarten ein Pkw vollständig aus. Gegen 3 Uhr hörte ein Anwohner der Straße Am Karlsbad laute Geräusche, sah Flammen an dem abgestellten Audi und bemerkte in der Nähe eine Person, die in Richtung Potsdamer Platz weglief. Alarmierte Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.