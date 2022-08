Nr. 1657

In Schöneberg kam es in der vergangenen Nacht zu einer versuchten Brandstiftung an einem Imbissrestaurant. Gegen 3.10 Uhr hatten Zeugen am Winterfeldtplatz mehrere Personen beobachtet, die etwas gegen die Glasscheibe des Gebäudes warfen. Alarmierte Polizeikräfte stellten wenig später fest, dass die Scheibe eingeworfen worden und in dem Geschäft ein Benzingeruch festzustellen war. Zu einem Feuer war es nicht gekommen. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer versuchten Brandstiftung übernommen.