Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Freibad

Nr. 1656

Bei einem Streit unter Jugendlichen in einem Sommerbad in Gesundbrunnen wurden zwei Jungen gestern Nachmittag verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen kam es gegen 16.45 Uhr an der Wasserrutsche des Sommerbades Volkspark Humboldthain zum Streit zwischen einer vierköpfigen Jungengruppe und zwei weiteren Jugendlichen. Einer der beiden Jugendlichen, ein 14-Jähriger, soll versucht haben, sich auf der Treppe vorzudrängeln, geriet mit den Mitgliedern der Vierergruppe aneinander und fiel von der Treppe. Durch den Sturz zog sich der Junge eine Kopfplatzwunde zu. Sicherheitsmitarbeitende des Bades beendeten die Tätlichkeiten an der Rutsche, die wenig später jedoch auf einer nahegelegenen Wiese fortgesetzt wurden. Hier soll ein 15-jähriger Begleiter des Verletzten durch die Jungs des Quartetts geschlagen und getreten worden sein. Der 15-Jährige verlor das Bewusstsein und wurde durch eine zufällig anwesende Ärztin erstversorgt. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die beiden verletzten Jugendlichen in Krankenhäuser, in denen sie ambulant behandelt wurden. Einsatzkräfte nahmen aus der Viergruppe einen 14-Jährigen fest, der nach den polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen wurde. Die Ermittlungen zu seinen Begleitern dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.