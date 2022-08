Nr. 1655

Wegen eines Vorfalls in Charlottenburg ermittelt seit gestern Abend der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Gegen 21 Uhr beobachteten Kräfte einer Einsatzhundertschaft sowie umstehende Personen auf dem Hardenbergplatz eine 18-Jährige, die ihren rechten Arm hob und lautstark „Heil Hitler“ rief. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die polizeibekannte Heranwachsende daraufhin fest und brachten sie in einen Polizeigewahrsam, wo sie erkennungsdienstlich behandelt und dann von dort entlassen wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von etwa 1,2 Promille. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dauern an.