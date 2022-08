Nr. 1653

In Kreuzberg brannte heute Vormittag ein abgestellter Wohnanhänger aus. Gegen 10.50 Uhr bemerkten Zeugen auf einem Parkplatz an der Wiener Straße Flammen an dem Anhänger und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass vier weitere Fahrzeuge, die in der Nähe des Wohnwagens geparkt waren, durch die Flammen bzw. die Hitze beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verdacht der Brandstiftung werden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.