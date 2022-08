Radfahrer tödlich verletzt

Nr. 1651

Heute Morgen kam in Reinickendorf ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 37-jährige Fahrer eines Lkw mit dem Dreiachser kurz vor 8 Uhr die Teichstraße von der Brusebergstraße kommend in Richtung Gotthardstraße. Beim Rechtsabbiegen in die Gotthardstraße stieß der Laster mit dem 56 Jahre alten Radfahrer zusammen, der den Radweg geradeaus in gleicher Richtung befuhr. Durch den Aufprall stürzte der Fahrradfahrer unter den Lkw und wurde überrollt. Er verstarb am Unfallort. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei war der Unfallort weiträumig für den Straßenverkehr gesperrt.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) hat unter Hinzuziehung eines Gutachters die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen, sie dauern an.