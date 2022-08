Nr. 1649

Infolge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg ereignete, wurde eine Autofahrerin schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr die 55-Jährige gegen 17 Uhr die Liselotte-Herrmann-Straße in Richtung Hans-Otto-Straße, als ihr eine aus der Bötzowstraße kommende 48-jährige Fahrzeugführerin die Vorfahrt genommen haben soll. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Während die 48-Jährige körperlich unverletzt blieb, wurde die Mittfünfzigerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde sie von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieb.

Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.