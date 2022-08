Rasante Fahrt mit Krad endet mit Festnahme

Nr. 1648

In Buckow nahmen Einsatzkräfte des Abschnitts 48 gestern Nachmittag einen 14-jährigen Kradfahrer vorübergehend fest, der sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Der Jugendliche war der Besatzung einer Zivilstreife gegen 17.15 Uhr im Wildhüterweg aufgefallen, weil er und sein 15-jähriger Sozius bei der Fahrt mit dem Krad keine Schutzhelme trugen. Der 14-Jährige missachtete in der Folge mehrere Anhaltesignale der Polizisten und flüchtete mit seinem Fahrzeug über den Gehweg des Landreiterwegs. Dabei gelang es dem Sozius, vom Krad abzuspringen und wegzurennen. Bei seiner rasanten Fahrt im Landreiterweg verursachte der Kradfahrer beinahe einen Unfall, als er beim Einbiegen vom Gehweg auf die Straße einen gegenüber abgestellten BMW nur knapp verfehlte. Anschließend verlor der 14-Jährige auf der Fahrbahn des Landreiterwegs das Gleichgewicht und stürzte, wobei das Krad weiterrutschte und dabei erst kurz vor einem auf dem Gehweg geparkten Hyundai liegen blieb. Die Beamten konnten den davonrennenden Kradfahrer kurz darauf in unmittelbarer Nähe zum Unfallort festnehmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam übergaben sie ihn an seine Mutter. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Krad nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Eine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt der Jugendliche nicht. Die Ermittlungen – unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und einer Unfallflucht – dauern an. Der 15-jährige Sozius erschien kurze Zeit später auf dem Abschnitt 48. Er gab an, dass er den 14-Jährigen mit dem Krad getroffen und dann ein bisschen mit ihm umhergefahren sei. Nachdem der Fahrer nicht habe anhalten wollen, sei er abgesprungen und davongerannt.