Nr. 1643

Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes prüft den Zusammenhang von zwei Sachbeschädigungen in Charlottenburg. Heute früh gegen 6 Uhr stellten Einsatzkräfte des Objektschutzes in einem Türschloss einer Eingangstür zur Synagoge in der Joachimsthaler Straße eine klebrige Substanz fest, die das Schloss beschädigt hatte. Bei der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass in der Nacht vom 12. zum 13. August 2022 Unbekannte ein Schloss zur Eingangstür einer anderen Synagoge in der Pestalozzistraße durch das Einstecken eines unbekannten Gegenstandes beschädigt hatten. Die Beschädigung dort war am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr festgestellt worden.