Hut und Handschuhe machen Fahnder stutzig

Nr. 1631

Durch die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife des Polizeiabschnitts 42 konnte gestern Nachmittag in Schöneberg ein mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen werden. Gegen 17.30 Uhr bemerkten die Fahnder den Fahrer eines Mietautos in der Martin-Luther-Straße, als dieser einen Parkplatz suchte, einparkte, eine FFP2-Maske anlegte, einen Hut aufsetzte und Handschuhe anzog und schließlich zu einem Geldausgabeautomaten ging. Dort soll der Maskierte Geld abgehoben haben. Auf dem Rückweg zu dem Leihfahrzeug überprüften die Polizisten den Verdächtigen und fanden bei der Durchsuchung des Mannes und des Autos Bargeld sowie Bankkarten eines anderen Mannes und mehrere Silbermünzen, die bei einem Wohnungseinbruch am gestrigen Nachmittag in Wilmersdorf entwendet wurden. Die Zivilfahnder nahmen den 36-Jährigen fest und übergaben ihn dem für Wohnungseinbrüche zuständigen Fachkommissariat der Direktion 2 (West).