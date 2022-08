Nach Alleinrennen Fahrzeug beschlagnahmt

Nr. 1630

In Charlottenburg fiel Polizisten einer Streife einer Einsatzhundertschaft heute früh gegen 4.15 Uhr ein Autofahrer auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Kurfürstendamm in östlicher Richtung befuhr. Beim Hinterherfahren des Streifenwagens beschleunigte der 32-jährige BMW-Fahrer auf seinem Weg über die Kleiststraße, Straße An der Urania und Lützowufer sein Fahrzeug wiederholt stark und überholte in rasanter Fahrweise im Slalom mehrere andere Verkehrsteilnehmende. Als es möglich war, stoppten die Einsatzkräfte den Fahrer, mit dem zwei Frauen im Auto saßen, am Schöneberger Ufer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen einen Wert von etwa 0,2 Promille. Halter des Wagens ist dessen 30 Jahre alter Bruder. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten neben dem BMW auch den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des Beschuldigten, der anschließend am Ort entlassen wurde. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).