Vater und Sohn mit Messer verletzt

Nr. 1629

Bei einer Auseinandersetzung in Neu-Hohenschönhausen wurden heute früh zwei Männer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen und Zeugen geriet ein 20-Jähriger mit mehreren Männern gegen 3.30 Uhr vor einem Imbiss am Prerower Platz zunächst in einen verbalen Streit, der dann körperlich wurde. Dabei wurde der junge Mann von einem der Kontrahenten mit einem Messer an einem Unterarm verletzt. Als der 40-jährige Vater des Verletzten dazwischen ging, soll der Tatverdächtige auch ihm mit dem Messer eine schwere Schnittverletzung am Bauch zugefügt haben. Eine Frau soll den Tatverdächtigen dann weggezogen haben. Er soll sich in Richtung Zingster Straße entfernt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten Vater und Sohn in ein Krankenhaus, wo beide stationär zur weiteren Behandlung aufgenommen wurden. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.