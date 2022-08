Nr. 1628

Feuerwehr und Polizei wurden in der vergangenen Nacht zu zwei brennenden Pkw in Moabit gerufen. Ein Anwohner hatte gegen 2.30 Uhr einen in Flammen stehenden Mitsubishi und einen ebenfalls brennenden Nissan in der Straße Alt-Moabit bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen löschen. Beide Fahrzeuge brannten im vorderen Bereich komplett aus. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.