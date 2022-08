Goldketten gestohlen - Festnahme

Nr. 1623

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 nahmen gestern Abend einen jungen mutmaßlichen Dieb in Neukölln fest. Nach Angaben der 43-jährigen Verkäuferin betrat gegen 18 Uhr ein Jugendlicher das Juweliergeschäft in der Karl-Marx-Straße und gab vor, eine Goldkette kaufen zu wollen. Als die Angestellte dem vermeintlichen Kunden eine Stofftasche mit über 30 Ketten zur Auswahl auf den Tresen legte, griff sich der Jugendliche die Tasche und flüchtete aus dem Laden. Dabei verlor er sein Mobiltelefon, welches ein Zeuge an sich nahm und dem Tatverdächtigen folgte. Die alarmierten Abschnittskräfte trafen wenig später ein und nahmen den 17-Jährigen in der Neckarstraße fest. Das Diebesgut, was der Flüchtende zwischenzeitlich fallengelassen hatte, wurde dem Juwelier zurückgegeben. Verletzt wurde niemand. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.