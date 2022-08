Nr. 1621

In Weißensee wurde gestern Nachmittag ein Mann angegriffen und verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 62-jährige Busfahrer der Linie X54 gegen 16.25 Uhr einen Fahrgast, der keine Mund-Nase-Bedeckung trug, vor seinem Zustieg an der Haltestelle Rennbahnstraße/Gustav-Adolf-Straße auf die bestehende Maskenpflicht in Fahrzeugen der BVG hingewiesen haben. Daraufhin soll der Unbekannte gegenüber dem Busfahrer Unmut geäußert und im weiteren Verlauf gegen den Kopf des BVG-Mitarbeiters geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige unerkannt in Richtung Gustav-Adolf-Straße. Der Busfahrer, der nach dem Angriff über Kopfschmerzen klagte, wurde ambulant vor Ort behandelt und beendete anschließend seinen Dienst. Die weiteren Ermittlungen zur Körperverletzung dauern an.