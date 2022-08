Nr. 1618

Gestern Abend wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Steglitz schwer verletzt. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Auto die Halskestraße in Richtung Munsterdamm. Als er nach rechts in den Steglitzer Damm abbog, erfasste er einen 51-Jährigen, der mit seinem Krad im äußerst rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen sein soll und weiter in Richtung Musterdamm fahren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und verletzte sich schwer am gesamten Körper. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst am Unfallort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).