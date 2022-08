Nr. 1616

Gestern Abend in Rosenthal wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr befuhr die 35-jährige Fahrerin eines Fiat die Dietzgenstraße in Richtung Hermann-Hesse-Straße und erfasste in Höhe der Straße Am Rollberg die 72 Jahre alte Fußgängerin, die dadurch stürzte. Durch den Aufprall und den Sturz erlitt die Seniorin Verletzungen am Kopf, Rumpf und an den Beinen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.