Alkoholisierter Radfahrer schwer verletzt

Nr. 1606

In der vergangenen Nacht wurde ein Radfahrer in Niederschöneweide bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach Angaben von Zeugen und den ersten Ermittlungen soll der 59-Jährige gegen 22.25 Uhr mit dem Rad auf dem Gehweg der Schnellerstraße in Richtung Oberspreestraße unterwegs gewesen sein. Als er plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr, wurde er von einem Kleintransporter erfasst, dessen 32-jähriger Fahrer in gleicher Richtung die Schnellerstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß und den Sturz wurde der Fahrradfahrer, der alkoholisiert wirkte, schwer am Kopf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Bei einem Atemalkoholtest in der Klinik wurde bei ihm ein Wert von über 2,5 Promille festgestellt. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.