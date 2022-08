Gefährliche Körperverletzung in Grünanlage

Nr. 1605

In einer Grünanlage in Prenzlauer Berg ging gestern Abend ein wohnungsloser Mann auf einen anderen, ebenfalls Wohnungslosen, los und verletzte ihn schwer. Ein Passant alarmierte gegen 20 Uhr die Polizei zum Syringenplatz. Dort schlug ein 48-Jähriger Wohnungsloser, der sich dort in der Grünanalage mit anderen wohnungslosen Menschen aufhielt, mit einem Metallrohr auf einen 59-Jährigen ein und verletzte diesen schwer am Kopf und am Rumpf. Eintreffende Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 16 alarmieren Rettungskräfte der Feuerwehr nach, die den verletzten Mann in ein Krankenhaus brachten, wo er sofort notoperiert wurde. Den mutmaßlichen alkoholisierten Schläger nahmen die Polizisten fest und stellten das Tatwerkzeug sicher. Nach einer Atemalkoholkontrolle, die einen Wert von über 2,5 Promille bei dem Festgenommenen ergab, wurde er der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übergeben.