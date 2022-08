Nr. 1602

In Charlottenburg brannte heute früh ein Pkw vollständig aus. Gegen 3 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Treseburger Straße Flammen an einem Pkw, der unter einem Carport im Innenhof abgestellt war, und riefen die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Audi vollständig ausbrannte, der Carport stark und ein weiteres geparktes Fahrzeug durch die Hitzeeinwirkung beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.