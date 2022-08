Nr. 1599

Zu einem brennenden Motorrad in Neukölln wurden Feuerwehr und Polizei durch einen Zeugen gegen 1.45 Uhr in der vergangenen Nacht alarmiert. In der Altenbraker Straße brannten eine Triumph und, wie sich vor Ort herausstellte, zwei Kräder der Hersteller Sky Team und Simson. Zusätzlich wurde den Einsatzkräften durch einen weiteren Zeugen eine im Nahbereich abgestellte und ebenfalls in Brand stehende Vespa in der Emser Straße gemeldet. Die Brandbekämpfer sowie die Polizei mit eigenen Mitteln konnten die nach erstem Ermittlungsstand an ihren Abdeckplanen angezündeten Fahrzeuge löschen. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt.