Gemeinsame Meldung mit der Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1592

Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Prenzlauer Berg hat die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts gestern Mittag die Ermittlungen übernommen. Gegen 13.40 Uhr erhielt die Polizei Berlin Kenntnis von einer toten Frau in einer Wohnung in der Schneeglöckchenstraße. Aufgrund der Auffindesituation der 27-Jährigen ließ sich ein Tötungsdelikt zumindest nicht ausschließen, weswegen der Leichnam der Frau am heutigen Morgen obduziert wurde. Mit aktuellem Stand gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von einer Körperverletzung mit Todesfolge aus, zu der die Ermittlungen andauern.