Einsatzkräfte von Balkon beschossen - Festnahme

Nr. 1588

Anwohner alarmierten in der vergangenen Nacht die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Britz. Nach Angaben von Zeugen soll gegen 22.25 Uhr ein junger Mann am Buckower Damm Schüsse von einem Balkon abgegeben haben. Beim Eintreffen der zivilen Einsatzkräfte gab der 21-Jährige vom Balkon in der dritten Etage mehrere Schüsse in Richtung eines Polizisten ab, der glücklicherweise dadurch nicht verletzt wurde. Die Einsatzkräfte konnten die Wohnung, lokalisieren und nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen dort fest. Während der sich anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Festgenommen fanden die Kräfte die mutmaßliche Tatwaffe, eine Luftdruckpistole, sowie dazugehörige Munition und beschlagnahmen die Gegenstände. Bei einem Atemalkoholtest wurde bei dem jungen Mann ein Wert von über 2,7 Promille festgestellt. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 21-Jährige entlassen. Er sieht nun weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung entgegen.