Nr. 1587

Für einen Motorradfahrer endete gestern Abend ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Neukölln mit einem Verkehrsunfall. Eine Streife des Polizeiabschnitts 54 bemerkte gegen 20.30 Uhr in der Treptower Straße ein Motorrad ohne Kennzeichen. Als die Besatzung den Fahrer mit Blaulicht und Anhaltesignalen zum Stoppen aufforderte, gab der Yamaha-Fahrer Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter, bog in die Harzer Straße ein und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort. Dort verlor er die Kontrolle über die Maschine und prallte gegen ein Haltestellenhäuschen der BVG. Der Zweiradfahrer stürzte, das Motorrad schleuderte auf die Fahrbahn zurück und stieß gegen den Streifenwagen. Weder der 36-jährige Tatverdächtige noch die Besatzung des Einsatzwagens wurden verletzt. Das Motorrad wurde sichergestellt und der 36-Jährige, der keinen Führerschein vorweisen konnte und vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde festgenommen und einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben.