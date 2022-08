Seniorin mit Schusswaffe bedroht und verletzt

Nr. 1583

Unbekannte beraubten gestern Vormittag in Halensee eine Seniorin. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bedrohten die beiden unbekannten Männer die 85-Jährige gegen 11.30 Uhr an ihrer Wohnungstür mit einer Schusswaffe und drängten sie in ihre Wohnung am Kurfürstendamm. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden die Wohnräume durchsucht haben, während der andere Tatverdächtige die Hochbetagte auf einem Sofa festhielt, ihr ins Gesicht schlug und sie würgte sowie die Herausgabe von Wertsachen von ihr forderte. Anschließend flüchtete das Duo. Vor dem Mehrfamilienhaus begegneten die Unbekannten einem Passanten, dem sie mehrfach ins Gesicht schlugen. Anschließend setzten die beiden mutmaßlichen Räuber unerkannt in Richtung Karlsruher Straße ihre Flucht fort. Die Seniorin erlitt bei dem Überfall mehrere Platzwunden im Gesicht und wurde durch alarmierte Rettungskräfte vor Ort behandelt. Der 44-jährige Zeuge wurde ebenfalls im Gesicht verletzt und kam für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.