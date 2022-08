71-Jährige vermisst

Nr. 1569

Seit Dienstag, den 2. August 2022, wird die 71-jährige Frau Zinovia MIRON vermisst. Frau Miron, die moldauische Staatsbürgerin ist und zu Besuch in Berlin war, verließ an diesem Tag gegen 13 Uhr das Einkaufszentrum „REAL“ in der Stendaler Straße in Hellersdorf und ist seitdem verschwunden. Die Vermisste ist an Demenz erkrankt und orientierungslos.

Personenbeschreibung:

ca. 155 bis 160 cm groß

schulterlange blonde Haare

übergewichtige Gestalt

bekleidet mit einem dunkelblauen T-Shirt mit grünem Aufdruck auf der Brust, grauer Hose mit “Mickey Mouse” Aufdruck und auffälligen pinkfarbenen Schuhen

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat die Vermisste seit dem 2. August 2022 gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per Mail unter lka124hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Zeuginnen und Zeugen können sich natürlich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.