Radfahrerin nach Unfall in Krankenhaus

Nr. 1567

Bei einem Unfall in Prenzlauer Berg zog sich eine 21-jährige Radfahrerin heute früh schwere Verletzungen zu. Laut dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr die Frau gegen 6.30 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Wisbyer Straße in Fahrtrichtung Schönhauser Allee, als sie auf Höhe der Talstraße von einem Van der Marke Mercedes-Benz, mit einem 21-jährigen Fahrer am Steuer, angefahren wurde, der aus dieser Straße kam. Durch den Zusammenstoß erlitt die vorfahrtsberechtigte Frau Verletzungen im Bereich des Rumpfes und kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unfall führt die Polizeidirektion 1 (Nord). Sie dauern an.