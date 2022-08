22-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1566

Seit Samstag, den 30. Juli 2022, wird der 22-jährige Timothy Jules STRAUßINSKY vermisst. Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin nun um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste verbrachte den Abend des 29. Juli 2022 sowie den frühen Morgen des 30. Juli 2022 in einer Bar in Nord-Neukölln und wurde zuletzt um 3.14 Uhr in Teltow, gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Personenbeschreibung:

ca. 175 cm groß

22 Jahre alt

schlanke Statur

dunkelgrüne Brille

schwarzes, längeres Haar bis zu den Ohren

Lippenpiercing

Ohrloch auf der rechten Seite

Zuletzt bekleidet mit: