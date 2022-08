In Hostelzimmer verletzt

Nr. 1557

Gestern Vormittag wurde ein Gast in einem Hostel in Friedrichshain durch einen anderen Gast verletzt. Nach Angaben des 27-Jähigen teilte er sich mit dem 20-Jährigen und einem Pärchen das Zimmer in dem Hostel in der Straße Am Postbahnhof. Gegen 9.20 Uhr gerieten die beiden Gäste aus noch unbekannten Gründen in einen Streit, in dessen Folge der Jüngere einen Schuss aus einer Druckluftwaffe abgegeben haben soll, wodurch der 27-Jährige am Kopf verletzt wurde. Während der Verletzte Hilfe an der Rezeption suchte, flüchtete der mutmaßliche Schütze mit seinem Gepäck und der Waffe aus dem Hostel in Richtung Ostbahnhof. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen zu dem 20-jährigen Tatverdächtigen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.