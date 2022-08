Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Nr. 1556

In Weißensee kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 9-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad von einem Wohngebiet in Höhe der Pankower Straße in Richtung Pasewalker Straße. Am Ende des Verbindungsweges kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 81 Jahre alten Mann, der mit seinem Fahrrad von der Pankower Straße kommend auf dem Radweg in Richtung Schloßallee unterwegs war. Der Senior stürzte infolgedessen zu Boden, wurde schwer am Kopf verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der Junge wurde nicht verletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).