Nr. 1548

In Lichtenberg brannte heute früh ein Mercedes-Benz Sprinter. Zwei Anwohnerinnen bemerkten das in Flammen stehende und in der Plonzstraße geparkte Fahrzeug gegen 3.20 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer löschen. An dem Firmenfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Innenraum brannte komplett aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.